"Якщо ми виграємо, то опинимося в переможцях. Якщо програємо – вилетимо. Нічия залишить долю в наших руках. Для нас це буде фінал. Буде важко впродовж кількох місяців поєднувати чемпіонат і Лігу конференцій, але це "проблема", яку ми хочемо мати.

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Ми втратили всіх лівих оборонців. Через надзвичайну ситуацію ми розробили іншу формацію, але склад не зібраний для такої гри. Насправді ми грали добре, хоч гравці змушені були адаптуватися. Зіграти завтра з трьома оборонцями? Ми будемо шукати баланс для гри з Верету. Вінья тренувався з командою, сьогодні визначимося щодо нього. Не виключено, що він зіграє.

Абрахам? Я справді щасливий. Він багато працює для команди та сильно допомагає в побудові атак, навіть в обороні, в пресингу, командний гравець. Думаю, рано чи пізно забиватиме більше голів, тоді він матиме все, травма обмежувала його.

Завтра гратимуть Абрахам, Дзаньйоло та Руй Патрісіу. Я не чекаю чогось особливого від Дзаньйоло, я чекаю цього від усієї команди, ми повинні зробити все, щоб перемогти", – цитує португальця Gianlucadimarzio.com.

Нагадаємо, що матч Рома – Зоря відбудеться у четвер, 25 листопада. Початок поєдинку о 22:00.

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