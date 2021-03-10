Рома – Шахтар: основний захисник "вовків" повернувся з лазарету перед матчами 1/8 Ліги Європи
Головний тренер Роми Паулу Фонсека нарешті має вибір на позиції центрального захисника.
Роджер Ібаньєс відновився після травми і вже тренувався у загальній групі, повідомляє Roma Press.
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Бразилець через м'язові проблеми не виходив на поле з 18 лютого. Фонсеці довелося "спускати" з півзахисту Бріана Крістанте, щоб зібрати повноцінну трійку центрбеків. Повернення Ібаньєса позбавляє тренера Роми цієї проблеми. Всього у поточному сезоні Роджер провів 26 матчів, відзначився одним голом.
Додамо, що поєдинок Рома – Шахтар відбудеться 11 березня о 22:00, матч-відповідь у Києві – рівно за тиждень.
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