Кадрова криза в італійській Ромі набирає обертів. До лазарету "вовків" потрапив ще один провідний виконавець суперника Шахтаря в плей-офф Ліги Європи.

Хавбек Жордан Верету вилетів орієнтовно на 3 тижні, повідомляє Giallorossi.net.

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Француз зазнав ушкодження у матчі 25-го туру Серії А проти Фіорентини (2:1). Верету має проблеми зі стегном правої ноги. Травма доволі серйозна, оскільки 28-річний півзахисник не може ходити без дискомфорту. Вочевидь, він не допоможе "вовкам" у всіх матчах до міжнародної паузи в кінці березня, зокрема, і в двох поєдинках 1/8 фіналу Ліги Європи.

У нинішньому сезоні Жордан Верету провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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