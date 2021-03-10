Роджер Ибаньес восстановился после травмы и уже тренировался в общей группе, сообщает Roma Press.

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Бразилец из-за мышечных проблем не выходил на поле с 18 февраля. Фонсеке пришлось "спускать" с полузащиты Бриана Кристанте, чтобы собрать полноценную тройку центрбеков. Возвращение Ибаньеса избавляет тренера Ромы от этой проблемы. Всего в текущем сезоне Роджер провел 26 матчей, отметился одним голом.

Добавим, что поединок Рома – Шахтер состоится 11 марта в 22:00, ответный матч в Киеве – ровно через неделю.

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