Команда из Рима не сможет рассчитывать на Жуана Жезуса, игрока линии защиты, в первом противостоянии плей-офф ЛЕ с "горняками".

Защитник Ромы Жуан Жезус сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Sky Sport Italia. Болезнь обнаружили в ходе традиционного тестирования перед еврокубками.

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У Жезуса нет симптомов, сейчас он находится на самоизоляции. Соответственно, игрок не сможет принять участие в первом поединке с Шахтером в 1/8 финала Лиги Европы. В текущем сезоне он провел 10 поединков во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

К слову, первая встреча между Ромой и Шахтером начнется 11 марта в 22:00, ответный матч состоится ровно через неделю.

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