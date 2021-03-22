Наполи уверенно победил Рому в 28 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Судьбу матча определил дубль Мертенса в середине первого тайма. Сначала бельгиец идеально исполнил штрафной удар, а затем головой замкнул скидку Политано.

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После перерыва Рома попыталась отквитать хотя бы один гол. Особенно старался Пеллигрини, который "побеспокоил" стойку и пробил точно в руки Оспине. Достичь успеха подопечным Фонсеки не удалось, поэтому Наполи уехал домой с тремя очками.