Рома – Наполи – 0:2 – видео голов и обзор матча
07:30 - Читати українською
Наполи уверенно победил Рому в 28 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Дрис Мертенс 27’
Дрис Мертенс 34’
27’ Дрис Мертенс
34’ Дрис Мертенс
Судьбу матча определил дубль Мертенса в середине первого тайма. Сначала бельгиец идеально исполнил штрафной удар, а затем головой замкнул скидку Политано.
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После перерыва Рома попыталась отквитать хотя бы один гол. Особенно старался Пеллигрини, который "побеспокоил" стойку и пробил точно в руки Оспине. Достичь успеха подопечным Фонсеки не удалось, поэтому Наполи уехал домой с тремя очками.
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