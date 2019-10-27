Рома – Мілан – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Рома вирвала перемогу над Міланом у центральному матчі 9 туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Команди показали рівну гру у першому таймі, однак Ромі пощастило більше – на 30 хвилині "вовки" вийшли вперед завдяки Джеко, який замкнув дальню стійку після подачі з кутового і скидки від партнера.

Вже у другій половині захисник Мілана Тео Ернандес зрівняв рахунок, але "россонері" тішились не довго. Минуло всього три хвилини і молода зірка Роми Ніколо Дзаньйоло покарав суперника за незібрані дії в обороні – 2:1.

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