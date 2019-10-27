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Рома – Мілан – 2:1 – відео голів та огляд матчу

22:17 153 Читать на русском
Рома – Мілан – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Рома – Мілан – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Рома вирвала перемогу над Міланом у центральному матчі 9 туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

38’ Едін Джеко
58’ Ніколо Дзаньйоло
 
Тео Ернандес 55’
38’ Едін Джеко
55’ Тео Ернандес
58’ Ніколо Дзаньйоло

Команди показали рівну гру у першому таймі, однак Ромі пощастило більше – на 30 хвилині "вовки" вийшли вперед завдяки Джеко, який замкнув дальню стійку після подачі з кутового і скидки від партнера.

Вже у другій половині захисник Мілана Тео Ернандес зрівняв рахунок, але "россонері" тішились не довго. Минуло всього три хвилини і молода зірка Роми Ніколо Дзаньйоло покарав суперника за незібрані дії в обороні – 2:1.

Рома вдома перемогла Мілан, Аталанта з Маліновським знищила Удінезе, нічия СПАЛа та Наполі: 9-й тур Серії А, неділя

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Мілан Мілан Рома Рома Італія Відеоновини Рома - Мілан
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