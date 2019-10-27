Рома – Мілан – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Англія — 22:50 2055
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Ліверпуль – Тоттенхем: дива Гассаніги зберегли інтригу, "шпори" не грали, а терпіли, вольовий Клопп не підпускає Сіті
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Динамо – Карпати: Шабанов підносить дари, воротар Шахтаря компенсує втрату очок, суддівський скандал і трохи містикиУкраїна — 22:15 9417
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Десна на виїзді розгромила Львів та повернулася на другу позицію – "містяни" перервали вражаючу безгольову серіюУкраїна — 15:58 2413
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