Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард близький до від'їзду з Олд Траффорд у зимове трансферне вікно.

Шеффілд Юнайтед готовий запросити резервіста МЮ, повідомляє Sheffield Star.

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У підписанні Лінгарда зацікавлений керманич "клинків" Кріс Вайлдер. Конкуренцію аутсайдеру ліги в боротьбі за хавбека складе Вест Хем. Лондонці кілька тижнів тому нібито вже контактували з представниками Лінгарда. Позиція самого манкуніанця щодо потенційного трансферу наразі невідома.

У нинішньому сезоні Джессі Лінгард остаточно випав із обойми команди Уле Гуннара Сульшера. У його активі лише 2 матчі за Юнайтед у Кубку ліги.

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