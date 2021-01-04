Защитник английского Манчестер Юнайтед Маркос Рохо близок к окончательному возвращению на родину. В прошлом году он был в Эстудиантесе на правах аренды.

30-летний центрбек, который также может сыграть на левом фланге, в шаге от перехода в Бока Хуниорс. Об этом журналист Мартин Аревало написал в своем твиттере.

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"Генуэзцы" стали главным претендетом на Рохо. Списанный на Олд Траффорд аргентинец уже согласовал условия личного контракта с Бокой. Соглашение Рохо с южноамериканским грандом рассчитано на 3 года. Однако, защитник имеет действующий до лета 2021-го контракт с МЮ. "Красные дьяволы" еще и могут активировать опцию продления сотрудничества на год.

В нынешнем сезоне Маркос Рохо не провел ни одной минуты за Юнайтед. В его активе лишь 45 минут в составе дубля манкунианцев.

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