Лестер після 11 турів випереджає свій чемпіонський графік сезону 2015/16

Перемога над Крістал Пелас (2:0) дозволила Лестеру випередити свій же графік зразка сезону 2015/16, коли "лиси" стали чемпіонами Англії.

Команда Брендана Роджерса перевершує показники банди Клаудіо Раньєрі після 11 турів, інформує Coral.

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Тоді Лестер мав у своєму активі 22 пункти, що на один менше ніж у сучасного складу "лисів". Підопічні Роджерса здобули чотири перемоги в останніх п'яти матчах, останньою жертвою Варді і компанії став Крістал Пелас (2:0).

Зазначимо, що навіть такий темп не дозволяє Лестеру нав'язати серйозну конкуренцію Ліверпулю – мерсисайдці відірвалися вже на вісім очок.

Лестер на виїзді переміг Крістал Пелас і піднявся на третю сходинку: 11-й тур АПЛ, неділя