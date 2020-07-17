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Роджерс категорично відповів на чутки щодо продажу Чілвела – на гравця полюють Челсі та Манчестер Сіті

16:24 - Читать на русском
Роджерс категорично відповів на чутки щодо продажу Чілвела – на гравця полюють Челсі та Манчестер Сіті
Бен Чілвел та Брендан Роджерс / Reuters

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс заявив, що його клуб не зацікавлений у продажу Бена Чілвела.

"Бен – гравець Лестера, про нього я взагалі не турбуюся. У нас фантастичний склад, який ми хочемо зберегти. У нас немає намірів продавати Чілвела, і у нас немає в цьому потреби. Він не продається", – поділився Роджерс у коментарі ESPN.

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Раніше зазначалось, що Лестер налаштований до кінця боротися за 23-річного англійця, а потенційне потрапляння в Лігу чемпіонів переконає його залишитися в команді. Єдиний шанс переманити Чілвела – запропонувати значно більше 50 млн фунтів за його трансфер. Головними претендентами на захисника залишаються Манчестер Сіті та лондонський Челсі.

До слова, англієць провів 33 поєдинки в складі Лестера в поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 4 асисти.

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Теги
Англія Трансфери Манчестер Сіті Манчестер Сіті Трансфери Чемпіонату Англії Брендан Брендан Роджерс Бен Бен Чілвел Челсі Челсі Лестер Сіті Лестер Сіті
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