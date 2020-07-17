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Роджерс категорически ответил на слухи о продаже Чилвелла – на игрока охотятся Челси и Манчестер Сити

16:24 - Читати українською
Роджерс категорически ответил на слухи о продаже Чилвелла – на игрока охотятся Челси и Манчестер Сити
Бен Чилвелл и Брендан Роджерс / Reuters

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс заявил, что его клуб не заинтересован в продаже Бена Чилвелла.

"Бен – игрок Лестера, о нем я вообще не беспокоюсь. У нас фантастический состав, который мы хотим сохранить. У нас нет намерений продавать Чилвелла, и у нас нет в этом необходимости. Он не продается", – поделился Роджерс в комментарии ESPN.

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Ранее отмечалось, что Лестер настроен до конца бороться за 23-летнего англичанина, а потенциальное попадание в Лигу чемпионов убедит его остаться в команде. Единственный шанс переманить Чилвелла – предложить гораздо больше 50 млн фунтов за его трансфер. Главными претендентами на защитника остаются Манчестер Сити и лондонский Челси.

К слову, англичанин провел 33 поединка в составе Лестера в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 4 ассиста.

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