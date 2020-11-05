Збірна Люксембургу розраховує на представників УПЛ під час листопадового збору.

Виклик від Люка Хольца отримали два гравці українських клубів, інформує офіційний сайт FLF.

Вербіч отримав виклик у збірну Словенії на листопадові матчі Ліги націй

Всього до заявки збірної Люксембургу потрапили 23 виконавці. Серед них форвард Динамо Жерсон Родрігес та захисник Енес Махмутовіч, який виступає за Львів.

Додамо, що у листопаді люксембуржці проведуть три матчі – спаринг проти Австрії, та завершальні поєдинки Ліги націй з Кіпром і Азербайджаном.

"У Динамо відібрали чистий гол": чому Барселоні забили тільки один, хто фаворит Класичного і чи реальна відставка Каштру