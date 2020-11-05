Сборная Люксембурга рассчитывает на представителей УПЛ во время ноябрьского сбора.

Вызов от Люка Хольца получили два игрока украинских клубов, информирует официальный сайт FLF.

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Всего в заявку сборной Люксембурга попали 23 исполнителя. Среди них форвард Динамо Жерсон Родригес и защитник Энес Махмутович, выступающий за Львов.

Добавим, что в ноябре люксембуржцы проведут три матча – спарринг против Австрии, и заключительные поединки Лиги наций с Кипром и Азербайджаном.

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