Хацкевич став на захист Циганкова і Родрігеса після невдалого матчу Ліги чемпіонів проти Брюгге

Головний тренер Динамо не став критикувати своїх гравців після поразки у Бельгії.

"Пенальті? Це гра, всі помиляються, що зробиш. Так, пропустили м'яч, потім трохи втратили контроль над грою, було багато технічного браку. Найголовніше, що в другому таймі відсунули гру від своїх воріт, мали хороші можливості. Всі наші заміни були спрямовані на посилення атаки.Ми хотіли забити м'яч, не відсиджуватися, щоб не зберігати рахунок, який був для нас некомфортним.

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Родрігес випав, бо не розуміє, як грати? Це вам так здається. Я трохи з іншого боку на це дивлюся. Два дні футболіст в команді. Помітно, що він розуміє, здорово відкривається, потрібно шукати його в цих коридорах. У нього був хороший момент після стандарту. Це теж підсилення нашої атаки.

Не думаю, що Циганкову завадила травма. В атаці він добре грав, загострював, знайшов момент для удару. Тільки не вистачає ігрового тонусу", – цитує Хацкевича YouTube-канал Динамо.

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