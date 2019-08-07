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Хацкевич став на захист Циганкова і Родрігеса після невдалого матчу Ліги чемпіонів проти Брюгге

11:03 1365 Читать на русском
Хацкевич став на захист Циганкова і Родрігеса після невдалого матчу Ліги чемпіонів проти Брюгге
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо не став критикувати своїх гравців після поразки у Бельгії.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

"Пенальті? Це гра, всі помиляються, що зробиш. Так, пропустили м'яч, потім трохи втратили контроль над грою, було багато технічного браку. Найголовніше, що в другому таймі відсунули гру від своїх воріт, мали хороші можливості. Всі наші заміни були спрямовані на посилення атаки.Ми хотіли забити м'яч, не відсиджуватися, щоб не зберігати рахунок, який був для нас некомфортним.

Скаути Вест Хема переглядали Циганкова та інших гравців Динамо у матчі Ліги чемпіонів проти Брюгге

Родрігес випав, бо не розуміє, як грати? Це вам так здається. Я трохи з іншого боку на це дивлюся. Два дні футболіст в команді. Помітно, що він розуміє, здорово відкривається, потрібно шукати його в цих коридорах. У нього був хороший момент після стандарту. Це теж підсилення нашої атаки.

Не думаю, що Циганкову завадила травма. В атаці він добре грав, загострював, знайшов момент для удару. Тільки не вистачає ігрового тонусу", – цитує Хацкевича YouTube-канал Динамо.

Брюгге – Динамо: Хацкевич програє тренерську дуель, фатальна травма, оманливі шанси на ЛЧ і гра рівня ЛЄ

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Брюгге – Динамо: Хацкевич оптимістично налаштований перед матчем-відповіддю Ліги чемпіонів
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Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Брюгге - Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Віктор Циганков Віктор Циганков
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