"Арсенал завжди пресингує високо, але коли ти пробиваєш, вони опускаються в низький блок. Коли ви виходите на завершальну третину, головна мета – не пропустити гол, і чим більше гравців ви можете туди завести, тим складніше для суперника. Я вважаю, що вони з цим блискуче впоралися.

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Ми взяли одне очко. Ми намагалися. Ми не створили багато, вони не створили багато. Вони захищалися дуже компактно, ми не могли відібрати м'ячі високим пресингом, тому що перший контакт, другий контакт – вони були там. У них було багато якості та фізичної сили.

Арсенал мав один або два моменти, коли ми втрачали один або два м'ячі. Але так, це була напружена гра, ми були тими, ким ми є, ми пропустили трохи в останній третині. Нападники поверталися назад разом з Родрі, кроси у них були дійсно хороші, фізична підготовка та інтенсивність. Ми намагалися створити трохи більше, але це нелегко. У них є хороші гравці, які захищаються так, як вони це робили, і вони також робили високий пресинг – вони фантастичні в тому, що вони роблять.

Ліверпуль зараз фаворит чемпіонату? Вони на першій позиції. Вони очолюють лігу, тож так воно і є. Попереду ще дев'ять ігор, тож побачимо, що станеться", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, що Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці, маючи 67 балів. Арсенал набрав 65 очок і перебуває на другій позиції. Манчестер Сіті розташувався на третій сходинці з 64 балами.

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