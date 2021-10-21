"Я решил играть именно этим составом, поэтому ответственность на мне. Делал это из добрых намерений, чтобы дать шанс тем, кто сильно работает, чтобы немного применить ротацию. Решил предоставить отдых многим игрокам.

Лига конференций: Будё-Глимт уничтожил Рому 6-ю голами и возглавил группу Зари, Тоттенхэм проиграл Витессу

Мы проиграли команде, которая показала более качественный футбол в этот вечер. Это так просто. Если бы я мог всегда играть одним составом, я бы играл. Но это рискованно, потому что у нас есть большая разница между классом двух групп футболистов. Я знаю умение этого состава, но я ожидал большего от них. Как я уже говорил, это мой выбор и моя ответственность.

Каждое поражение оставляет след. Я говорил с ребятами и был честен. С вами я не могу быть честным. У нас только 13 игроков, представляющих одну команду, а остальные – на другом уровне. В конце концов, есть и позитив: теперь никто не будет спрашивать меня, почему я всегда использую одних и тех же игроков.

Наша основная группа играет великолепно, имеет правильную ментальность и набирает очки. Мы будем играть с соответствующим настроением в воскресенье. Мы уже говорили частно с ребятами. Поражение 1:6 не заставит меня повторить это публично", – цитирует Моуринью Football Italia .

Напомним, Рома и Будё-Глимт выступают в группе С Лиги конференций вместе с луганской Зарей и болгарским ЦСКА София.