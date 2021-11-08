Роббена з почестями провели на пенсію після другого завершення кар'єри
Нідерландський півзахисник Ар'єн Роббен попрощався з уболівальниками перед виходом на футбольну пенсію.
Влітку Роббен оголосив, що змушений вдруге завершити кар'єру. Травми не дали йому повернутися на необхідний рівень.
Роббен повторно завершив кар'єру гравця
Перед матчем 12-го туру чемпіонату Нідерландів Гронінген влаштував легенді помпезне прощання. Роббен отримав пам'ятні подарунки, але найголовніше – овації уболівальників. Нехай навіть стадіон не був заповнений повністю.
Нагадаємо, Роббен виступав за Гронінген, ПСВ, Челсі, Реал і Баварію. Разом зі збірною Нідерландів завойовував бронзові та срібні медалі чемпіонатів світу.
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