Нідерландський півзахисник Ар'єн Роббен попрощався з уболівальниками перед виходом на футбольну пенсію.

Влітку Роббен оголосив, що змушений вдруге завершити кар'єру. Травми не дали йому повернутися на необхідний рівень.

Роббен повторно завершив кар'єру гравця

Перед матчем 12-го туру чемпіонату Нідерландів Гронінген влаштував легенді помпезне прощання. Роббен отримав пам'ятні подарунки, але найголовніше – овації уболівальників. Нехай навіть стадіон не був заповнений повністю.

Нагадаємо, Роббен виступав за Гронінген, ПСВ, Челсі, Реал і Баварію. Разом зі збірною Нідерландів завойовував бронзові та срібні медалі чемпіонатів світу.

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