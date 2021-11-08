Нидерландский полузащитник Арьен Роббен попрощался с болельщиками перед выходом на футбольную пенсию.

Летом Роббен объявил, что вынужден во второй раз завершить карьеру. Травмы не дали ему вернуться на необходимый уровень.

Роббен повторно завершил карьеру игрока

Перед матчем 12-го тура чемпионата Нидерландов Гронинген устроил легенде помпезное прощание. Роббен получил памятные подарки, но самое главное – овации болельщиков. Пусть стадион и не был заполнен до отказа.

Напомним, Роббен выступал за Гронинген, ПСВ, Челси, Реал и Баварию. Вместе со сборной Нидерландов завоевывал бронзовые и серебряные медали чемпионатов мира.

"Кращий, ніж Мессі і Роналду": "скляний" Ар’єн Роббен – десятки жорстоких травм, ренесанс у Баварії і гол у фіналі ЛЧ