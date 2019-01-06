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Роббен може продовжити кар'єру в Інтері

11:04 135 Читать на русском
Роббен може продовжити кар'єру в Інтері
Ар'єн Роббен / фото: ФК Баварія

Інтер зацікавлений у підписанні атакувального хавбека Ар'єна Роббена, у якого влітку завершується контракт з Баварією.

Атакувальний півзахисник Баварії Ар'єн Роббен отримав варіант продовження кар'єри в Італії. У послугах 34-річного голландця зацікавлений міланський Інтер, який розраховує підписати Роббена на правах вільного агента, повідомляє Inter News.

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Нагадаємо, влітку у Роббена завершується контракт з Баварією, за яку він виступає з 2009 року. У складі мюнхенців Роббен 7 разів виграв чемпіонат Німеччини та став переможцем Ліги чемпіонів, у фіналі якої забив переможний гол. Раніше повідомлялось, що Роббен може повернутись в ПСВ або завершити кар'єру.

До слова, Інтер близький до підписання Дієго Годіна – також на правах вільного агента.

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