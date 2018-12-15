Роббен може повернутися в клуб, який відкрив йому шлях до грандів – переговори вже тривають

Досвідчений нідерландський вінгер Ар'єн Роббен має варіант з поверненням в Ередивізі.

Роббен на початку грудня заявив, що точно покине Баварію по завершенні сезону вільним агентом. Ще раніше він обмовився, що був би не проти знову пограти в рідному голландському чемпіонаті, а ПСВ і Гронінген, в яких він виступав, висловлювали інтерес. Нещодавно у мережі з'явився коментар Ар'єна, де він запевняє, що може завершити кар'єру влітку, якщо не отримає гідної пропозиції.

Зрозуміло, що в європейські топ-чемпіонати 34-річного кришталевого гравця не покличуть, тому залишаються тільки варіанти або із набиванням кишень грошима (США, Близький Схід, Китай), або з поверненням в Ередивізі. Це мрія Марка ван Боммеля, який зараз очолює ПСВ. Він почав діяти.

"Марк, який грав з Ар'єном, відправив йому повідомлення з запрошенням. Тепер Ар'єн повинен все зважити і вирішити", – цитує представника керівництва ПСВ Туна Гербрандса місцевий канал Omroep Brabant.

Нагадаємо, що ПСВ відкрив Роббену шлях до грандів європейського футболу (він туди перейшов з рідного Гронінгена). Виступаючи за Ейндховен з 2002 по 2004 роки, Ар'єн забив 18 голів і отримав запрошення від Челсі. Далі були Реал і Баварія. У Мюнхені він виступає з 2009 року і відзначився 98 голами у 198 матчах. До кінця року Роббен не допоможе рекордмайстеру – травма.

Повернення в домашню лігу для завершення кар'єри – дуже популярна практика серед голландських легенд. Сам ван Боммель повернувся в ПСВ після Барселони, Баварії та Мілана. Ван Персі та Кюйт – в Фейєнорд, Хунтелар – в Аякс.

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