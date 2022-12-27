Різником цікавляться три клуби з Європи, – ЗМІ
Голкіпер Ворскли Дмитро Різник став об'єктом трансферних чуток.
На 22-річного воротаря збірної України претендує три іноземні клуби, але вони не змогли задовольнити вимоги Ворскли, стверджує Meta-ratings.
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За інформацією джерела, польська Легія цікавилася Різником ще до того, як звернула увагу на Максима Коваля. Два інші претенденти – португальські Белененсеш та Віторія Гімараєш – теж не змогли зробити пропозицію, яка б зацікавила Ворсклу.
У поточному сезоні УПЛ 21-річний Дмитро Різник зіграв 17 матчів, у яких пропустив 17 голів і відбив 5 пенальті, перевершивши багаторічний рекорд України. Основним претендентом на кіпера раніше називали Шахтар.
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