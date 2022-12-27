На 22-летнего вратаря сборной Украины претендует три иностранных клуба, но они не смогли удовлетворить требования Ворсклы, утверждает Meta-ratings.

Ризнык объяснил, почему предпочтет европейский середняк Динамо или Шахтеру

По информации источника, польская Легия интересовалась Ризныком еще до того, как обратила внимание на Максима Коваля. Два других претендента – португальские Белененсеш и Витория Гимараеш – тоже не смогли сделать предложение, которое заинтересовало бы Ворсклу.

В текущем сезоне УПЛ 21-летний Дмитрий Ризнык сыграл 17 матчей, в которых пропустил 17 голов и отразил 5 пенальти, превзойдя многолетний рекорд Украины. Основным претендентом на кипера раньше называли Шахтер.

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