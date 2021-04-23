Голкіпер "зелено-білих" Дмитро Різник зізнався, що наразі не планує покидати полтавський клуб, навіть якщо йому запропонують удвічі більшу зарплату.

"Вважаю, зараз Ворскла в лідерах по зарплатах. Мало у кого сьогодні є така інфраструктура. Можливо, Ворскла навіть у трійці по фінансах.

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Якщо завтра Зоря запропонує мені зарплату удвічі більшу – не піду. Навіщо мені йти туди? Сенс? Мені зараз краще грати, мені 22 роки.

Щодо штрафів... Було якось за вагу. Ще в дублі, на 500 грн оштрафували. Не по режиму "похавав". У мене швидко вага набирається. Зараз 84 кг. У відпустці було 89,7 кг, перед зборами", – сказав Різник у програмі ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, Дмитро – вихованець Ворскли, де й розпочав професіональну кар'єру у 2016 році. За першу команду дебютував 26 жовтня 2019 року у матчі проти Зорі (0:4). У поточному сезоні провів за полтавців 21 поєдинок, пропустивши 19 голів та 7 разів втримав ворота на замку.

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