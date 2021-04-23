"Чому Пятов сів на лавку? Важке питання. Я думаю, що продати Толю (Анатолія Трубіна, – Футбол 24) більше шансів зараз.

Різник назвав першість, у якій хотів би продовжити кар'єру попри чутки про перехід у Шахтар

Але я нічого не знаю, якщо чесно. Кажуть, що Пятов посварився з Каштру, не те запитання поставив. Вони про щось розмовляли і не так один одного зрозуміли. Можливо, через це", – сказав Різник у програмі ОТДУШИВДУШУ.

До слова, Дмитро у поточному сезоні провів за Ворсклу 21 поєдинок, пропустивши 19 голів та 7 разів втримав ворота на замку.

Шахтар і шість підводних каменів, які його потопили