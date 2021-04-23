Голкипер "зелено-белых" Дмитрий Ризнык признался, что пока не планирует покидать полтавский клуб, даже если ему предложат вдвое большую зарплату.

"Считаю, сейчас Ворскла в лидерах по зарплатам. Мало у кого сегодня есть такая инфраструктура. Возможно, Ворскла даже в тройке по финансам.

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Если завтра условная Заря предложит мне зарплату вдвое большую – не пойду. Зачем мне идти туда? Смысл? Мне сейчас лучше играть, мне 22 года.

Относительно штрафов... Было как-то, за вес. Еще в дубле, на 500 грн оштрафовали. Не по режиму "похавал". У меня быстро вес набирается. Сейчас 84 кг. В отпуске было 89,7 кг, перед сборами", – сказал Резник в программе ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Дмитрий – воспитанник Ворсклы, где и начал профессиональную карьеру в 2016 году. За первую команду дебютировал 26 октября 2019 года в матче против Зари (0:4). В текущем сезоне провел за полтавчан 21 поединок, пропустив 19 голов и 7 раз удержал ворота на замке.

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