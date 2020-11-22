Різеспор не втримав переможний рахунок у матчі 9-го туру турецької Суперліги. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2020/21, 9-й тур

Хатайспор – Різеспор – 2:2

Голи: Абід, 35, Бупендза, 90+7 – Діуф, 12, (аг.), Болдрін, 64

Різеспор вийшов вперед вже на 12 хвилині після автоголу Діуфа. Абід вирівняв положення до перерви. Команда Морозюка знову вийшла вперед на 64 хвилині та повинна була перемогти, проте Бупендза на 7 компенсованій хвилині врятував нічию для Хатайспора.

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Відзначимо, що Морозюк провів на полі увесь матч та став другим найкращим гравцем у складі Різеспора – українець набрав 7,1 бали із 10, здійснив 3 перехоплення і стільки ж виносів м'яча та відборів, 10 разів втрачав м'яч та має 75% точності передач.

Таким чином, Різеспор набрав 12 очки та піднявся на 8 місце, а Хатайспор розташувався на 10 сходинці із такою ж кількістю балів.

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