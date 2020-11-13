Син Ірини та Миколи Морозюків спробує свої сили у футболі.

5-річний Ілля Морозюк розпочинає свій шлях у футболі. Для цього батьки обрали академію Шахтаря.

Морозюк допоміг Різеспору впевнено здолати Сівасспор

Відео з тренування у своєму Instagram розмістила колишня дружина Миколи Морозюка Ірина. На ньому хлопець малими, проте впевненими кроками пробує відтворити найпростіші футбольні елементи.

Зауважимо, що батько Іллі Микола свого часу виступав у Динамо – у 2004-2010-х та 2015-2019-х роках. Зараз Морозюк-старший захищає кольори турецького Різеспора.

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