Ризеспор не удержал победный счет в матче 9-го тура турецкой Суперлиги. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2020/21, 9-й тур

Хатайспор – Ризеспор – 2:2

Голы: Абид, 35, Бупендза, 90+7 – Диуф, 12, (аг.), Болдрин, 64

Ризеспор вышел вперед уже на 12 минуте после автогола Диуфа. Абид выровнял положение до перерыва. Команда Морозюка снова вышла вперед на 64 минуте и должна была победить, однако Бупендза на 7 компенсированной минуте спас ничью для Хатайспора.

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Отметим, что Морозюк провел на поле весь матч и стал вторым лучшим игроком в составе Ризеспора – украинец набрал 7,1 балла из 10, совершил 3 перехвата и столько же выносов мяча и отборов, 10 раз терял мяч и имеет 75% точности передач.

Таким образом, Ризеспор набрал 12 очка и поднялся на 8 место, а Хатайспор расположился на 10 строчке с таким же количеством баллов.

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