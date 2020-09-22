"Вихід Колоса на цю стадію змагань не став для мене несподіванкою. Ми будемо грати з сильною і агресивною командою, у якої практично немає перепадів у грі.

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Вони пропускають небагато і це неспроста", – цитує хорватського тренера видання Zbirna.com.

Нагадаємо, підопічні Руслана Костишина вже у четвер, 24 вересня, зіграють на виїзді проти Рієки у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Початок мачту о 21:45. До слова, переможець поєдинку зустрінеться з тріумфатором пари Копенгаген – П'яст Глівіце.

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