Рієка – Колос: наставник хорватського клубу оцінив перспективи своєї команди у матчі Ліги Європи
Головний тренер хорватської Рієки Сімон Рожман напередодні матчу Ліги Європи проти українців поділився очікуваннями від протистояння.
"Вихід Колоса на цю стадію змагань не став для мене несподіванкою. Ми будемо грати з сильною і агресивною командою, у якої практично немає перепадів у грі.
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Вони пропускають небагато і це неспроста", – цитує хорватського тренера видання Zbirna.com.
Нагадаємо, підопічні Руслана Костишина вже у четвер, 24 вересня, зіграють на виїзді проти Рієки у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Початок мачту о 21:45. До слова, переможець поєдинку зустрінеться з тріумфатором пари Копенгаген – П'яст Глівіце.
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