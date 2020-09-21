"Рієка більш кваліфікована команда і має хороші шанси на прохід далі. Пам'ятаю по іграх з Колосом, що це незручна команда, але різниця в класі між ними і Динамо відчутна. Це не вражаюча команда. Звичайно, буде непросто, але Рієка краща, і я думаю, що вони пройдуть далі.

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В який футбол грає Колос? Нічого особливого не запам'яталося. Це не та команда, яка володіє особливими технічними здібностями. Але вони зайняли хороше місце в таблиці, так що не можна їх недооцінювати. І все ж Рієка повинна вірити в себе", – сказав Піваріч у коментарі порталу jutarnji.hr.

Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Рієка – Колос відбудеться 24 вересня.

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