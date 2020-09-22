Риека – Колос: наставник хорватского клуба оценил перспективы своей команды в матче Лиги Европы
Главный тренер хорватской Риеки Симон Рожман накануне матча Лиги Европы против украинцев поделился ожиданиями от противостояния.
"Выход Колоса на эту стадию соревнований не стал для меня неожиданностью. Мы будем играть с сильной и агрессивной командой, в которой практически нет перепадов в игре.
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Они пропускают немного и это неспроста", – цитирует хорватского тренера издание Zbirna.com.
Напомним, подопечные Руслана Костишина уже в четверг, 24 сентября, сыграют на выезде против Риеки в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Начало мачта в 21:45. К слову, победитель поединка встретится с триумфатором пары Копенгаген – Пяст Гливице.
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