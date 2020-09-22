"Выход Колоса на эту стадию соревнований не стал для меня неожиданностью. Мы будем играть с сильной и агрессивной командой, в которой практически нет перепадов в игре.

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Они пропускают немного и это неспроста", – цитирует хорватского тренера издание Zbirna.com.

Напомним, подопечные Руслана Костишина уже в четверг, 24 сентября, сыграют на выезде против Риеки в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Начало мачта в 21:45. К слову, победитель поединка встретится с триумфатором пары Копенгаген – Пяст Гливице.

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