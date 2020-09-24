"Наші очікування – буде дуже важкий матч. Рієка дуже сильна команда, яка посіла третє місце у минулому сезоні і виграла Кубок своєї країни. Порівняти Аріс і Рієку – це зовсім різні команди, але я вважаю, що грецький чемпіонат сильніший за хорватський.

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Однак, я ще раз підкреслюю, що Рієка – це бронзові призери, володарі Кубка. Тому, я думаю, що командна гра у Рієки напевно краща, ніж у Аріса. У грецькій команді індивідуально сильні футболісти, а Рієка сильна командою.

Ми не відчуваємо якогось тиску, я не думаю, що ми будемо сильно переживати. Гра покаже, чого ми варті. Ми повинні бути спокійними. У мене хороший підбір футболістів, тому змінюючи склад на гру у Львові, я не боявся за результат, адже якщо подивитися, багато у минулому сезоні грали в основному складі. Фізичний стан, я думаю, у нас також непоганий. Але все покаже гра.

У нас не було великого навантаження після матчу чемпіонату України проти Руха, у нас були відновлювальні тренування. Я думаю, що три дні достатньо, щоб футболісти відновилися після матчу чемпіонату країни. Якщо б два дні, то це важко, а три цілком дні достатньо, щоб привести себе в порядок і добре виглядати у наступній грі", – цитує Костишина офіційний сайт Колоса.

Нагадаємо, виїзний поєдинок проти Рієки українська команда проведе вже сьогодні, 24 вересня. Початок матчу о 21:45.

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