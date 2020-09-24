"Наши ожидания – будет очень тяжелый матч. Риека очень сильная команда, занявшая третье место в прошлом сезоне и выигравшая Кубок своей страны. Сравнить Арис и Риеку – это совершенно разные команды, но я считаю, что греческий чемпионат сильнее хорватского.

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Однако, я еще раз подчеркиваю, что Риека – это бронзовые призеры, обладатели Кубка. Поэтому, я думаю, что командная игра у Риеки наверное лучше, чем у Ариса. В греческой команде индивидуально сильные футболисты, а Риека сильная командой.

Мы не чувствуем какого-то давления, я не думаю, что мы будем сильно переживать. Игра покажет, чего мы стоим. Мы должны быть спокойными. У меня хороший подбор футболистов, поэтому меняя состав на игру во Львове, я не боялся за результат, ведь если посмотреть, много игроков в прошлом сезоне играли в основном составе. Физическое состояние, я думаю, у нас также неплохое. Но все покажет игра.

У нас не было большой нагрузки после матча чемпионата Украины против Руха, у нас были восстановительные тренировки. Я думаю, что три дня достаточно, чтобы футболисты восстановились после матча чемпионата страны. Если бы два дня, то это трудно, а три вполне дни достаточно, чтобы привести себя в порядок и хорошо выглядеть в следующей игре", – цитирует Костышина официальный сайт Колоса.

Напомним, выездной поединок против Риеки украинская команда проведет уже сегодня, 24 сентября. Начало матча в 21:45.

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