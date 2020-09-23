Костишин не захотів говорити про сильні та слабкі сторони Рієки – тренер Колоса впевнений у власній підготовці
Наставник Колоса Руслан Костишин розповів про стан команди напередодні матчу третього раунду кваліфікації ЛЄ проти Рієки.
"Перед матчем єврокубків ми в обов'язковому порядку здали тести на коронавірус. Вони показали негативний результат. На мою думку, зібраної інформації по Рієці було більш ніж достатньо, щоб якісно підготуватися до протистояння. Про сильні і слабкі сторони Рієки говорити не буду, оскільки суперник теж аналізує сказане про нього представниками конкурента.
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На цьому етапі вже потрібно враховувати кожну дрібницю. Чи послабить Рієку продаж голеадора Антоніо Чолака в грецький ПАОК? Складно сказати, адже Рієка відразу ж орендувала талановитого нападника Сандро Куленовіча із загребського Динамо. До того ж, я завжди дотримувався думки, що важливіше, як зіграла твоя команда, і чи спрацювали домашні заготовки", – запевнив Костишин в коментарі Metaratings.
Нагадаємо, матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Рієка – Колос відбудеться 24 вересня. На попередній стадії ковалівці вибили Аріс (2:1).
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