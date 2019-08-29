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Рієка – Гент: Пластун зрівняв рахунок гарматним ударом з близької відстані

22:21 120 Читать на русском
Рієка – Гент: Пластун зрівняв рахунок гарматним ударом з близької відстані
Ігор Пластун (у центрі) / Гент

Український захисник Гента Ігор Пластун відзначився голом у матчі кваліфікації Ліги Європи проти Рієки.

 

На 32-й хвилині матчу між Гентом та Рієкою у рамках кваліфікації Ліги Європи команда з Хорватії відкрила рахунок у матчі.

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Вже через хвилину паритет відновив український захисник Гента Ігор Пластун. Оборонець отримав м'яч біля воротарського майданчика і завдав сильного удару в "дев'ятку".

Станом на 50 хвилину рахунок у матчі між Рієкою та Гентом нічийний – 1:1. Перший поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь бельгійського клубу.

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