Рієка – Гент: Пластун зрівняв рахунок гарматним ударом з близької відстані

Український захисник Гента Ігор Пластун відзначився голом у матчі кваліфікації Ліги Європи проти Рієки.

На 32-й хвилині матчу між Гентом та Рієкою у рамках кваліфікації Ліги Європи команда з Хорватії відкрила рахунок у матчі.

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Вже через хвилину паритет відновив український захисник Гента Ігор Пластун. Оборонець отримав м'яч біля воротарського майданчика і завдав сильного удару в "дев'ятку".

Станом на 50 хвилину рахунок у матчі між Рієкою та Гентом нічийний – 1:1. Перший поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь бельгійського клубу.

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