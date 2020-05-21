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Рівалдо схвалив потенційний перехід Бейла в Ньюкасл

21:43 274 Читать на русском
Рівалдо схвалив потенційний перехід Бейла в Ньюкасл
Гарет Бейл / Фото Daily Mirror

Легенда Барселони Рівалдо вважає, що Гарет Бейл проводить свій останній сезон у футболці Реала.

"Вважаю, його кар'єра в Реалі добігає кінця, позаяк шанси на місце в основі обмежені, особливо з урахуванням потенційних літніх трансферів. Клуб більше не довірить йому роль ключового гравця після внутрішніх проблем за останні кілька років.

Цього літа Ньюкасл повинен отримати істотну грошову ін'єкцію, у клубі повинен з'явитися новий власник. Ньюкасл може стати чудовим місцем для Гарета, де він може відновити статус суперзірки і продовжувати заробляти великі гроші.

У нього з'явиться шанс довести, що він як і раніше є гравцем найвищого класу і знову може вважатися одним з найкращих у світі. Якщо пропозиція буде, думаю, він повинен прийняти її. У Ньюкаслі він стане найбільшою зіркою команди і зможе командувати оновленим складом", – цитує Рівалдо Betfair.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Бейл провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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Теги
Трансфери Рівалдо Трансфери Реал Мадрид Рівалдо Рівалдо Гарет Бейл Гарет Бейл Ньюкасл Ньюкасл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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