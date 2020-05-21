Ривалдо одобрил потенциальный переход Бейла в Ньюкасл

Легенда Барселоны Ривалдо считает, что Гарет Бейл проводит свой последний сезон в футболке Реала.

"Считаю, его карьера в Реале заканчивается, поскольку шансы на место в основе ограничены, особенно с учетом потенциальных летних трансферов. Клуб больше не доверит ему роль ключевого игрока после внутренних проблем за последние несколько лет.

Этим летом Ньюкасл должен получить существенную денежную инъекцию, в клубе должен появиться новый владелец. Ньюкасл может стать отличным местом для Гарета, где он может восстановить статус суперзвезды и продолжать зарабатывать большие деньги.

У него есть появится шанс доказать, что он по-прежнему является игроком высочайшего класса и снова может считаться одним из лучших в мире. Если предложение будет, думаю, он должен принять ее. В Ньюкасле он станет крупнейшей звездой команды и сможет командовать обновленным составом", – цитирует Ривалдо Betfair.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Бейл провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.