"Завжди говорив, що ключ до управління молодими талантами – не здійснювати на них занадто сильного тиску. Думаю, Куман освідчений в цьому питанні, даючи молоді шанси грати з Мессі, Бускетсом і Альбою. Куман заслуговує на повагу за таке керівництво. Не знаю, чи буде з цього результат, але Зідан так більше не робить.

Куман очікує у Барселоні на трьох вільних агентів

Раніше він використовував таких гравців, як Вальверде, Вінісіус і Родріго. Були чутки, що Вінісіуса таким чином покарали, бо він сидів у телефоні під час промови Зідана. Такі питання не потрібно вирішувати, залишаючи футболістів без можливості грати, тому що це завдає шкоди всій команді", – цитує Рівалдо Marca.

Після 18-ти турів Ла Ліги Реал розташувався на другій сходинці з 37-ма очками, Барса відстає від мадридців на три залікових бала.

Атлетік переміг Реал: необхідність перебудови Мадрида, нещастя блискучого Васкеса і готовність Марселіно до трофею