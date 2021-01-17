"Всегда говорил, что ключ к управлению молодыми талантами – не делать на них слишком сильного давления. Думаю, Куман более образован в этом вопросе, давая молодежи шансы играть с Месси, Бускетсом и Альбой. Куман заслуживает уважения за такое руководство. Не знаю, будет ли с этого результат, но Зидан так больше не делает.

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Ранее он использовал таких игроков, как Вальверде, Винисиус и Родриго. Были слухи, что Винисиуса таким образом наказали, потому что он сидел в телефоне во время речи Зидана. Такие вопросы не нужно решать, оставляя футболистов без возможности играть, потому что это наносит вред всей команде", – цитирует Ривалдо Marca.

После 18-ти туров Ла Лиги Реал расположился на второй строчке с 37-ю очками, Барса отстает от мадридцев на три зачетных балла.

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