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Ріо Фердінанд: Жоржінью віддає 2 тисячі пасів, з яких жодного гольового

11:12 4 Читать на русском
Ріо Фердінанд: Жоржінью віддає 2 тисячі пасів, з яких жодного гольового
Жоржінью / соцмережі

Екс-захисник Манчестер Юнайтед, а нині футбольний експерт Ріо Фердінанд розкритикував хавбека Челсі Жоржінью.

"Жоржінью є тим футболістом, який задає темп гри. Ти ведеш м'яч через нього в центрі, він дуже хороший хавбек.

Арсенал – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Але скільки асистів він віддав? Близько 2 тисяч пасів, з яких жодного гольового.

Він не є чудовим захисником. У грі проти великих команд, як остання з Арсеналом, його просто перебігають", – сказав Фердінанд в ефірі каналу BT Sport.

Арсенал здолав Челсі та загострив боротьбу за топ-4 – ефективні "каноніри", провал "синіх" в атаці та смерть "Сарріболу"

Теги
Ріо Фердінанд Ріо Фердінанд Жоржінью Жоржінью Челсі Челсі Англія
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