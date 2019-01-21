Ріо Фердінанд: Жоржінью віддає 2 тисячі пасів, з яких жодного гольового

Екс-захисник Манчестер Юнайтед, а нині футбольний експерт Ріо Фердінанд розкритикував хавбека Челсі Жоржінью.

"Жоржінью є тим футболістом, який задає темп гри. Ти ведеш м'яч через нього в центрі, він дуже хороший хавбек.

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Але скільки асистів він віддав? Близько 2 тисяч пасів, з яких жодного гольового.

Він не є чудовим захисником. У грі проти великих команд, як остання з Арсеналом, його просто перебігають", – сказав Фердінанд в ефірі каналу BT Sport.

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