Рикун: Павлов досі мені телефонує і питає за вагу
06:00 - Читать на русском
Екс-півзахисник збірної України Олександр Рикун досі підтримує контакт з легендарним тренером Миколою Павловим.
"Чи був тренер, який казав, що мені потрібно скидати вагу? Звичайно, у Павлова це було жорстко.
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Він і зараз дзвонить мені, питає: "Як вага?" А я говорю: "Як у вас, Петровичу?" Він: "А в мене стабільно". Якщо він 2 кг набрав – то все вже, паніка", – сказав Рикун для Youtube-каналу pressing.
Нагадаємо, за свою кар'єру Олександр встиг пограти за Дніпро, Іллічівець, Металіст та Ворсклу.
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