"Чи був тренер, який казав, що мені потрібно скидати вагу? Звичайно, у Павлова це було жорстко.

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Він і зараз дзвонить мені, питає: "Як вага?" А я говорю: "Як у вас, Петровичу?" Він: "А в мене стабільно". Якщо він 2 кг набрав – то все вже, паніка", – сказав Рикун для Youtube-каналу pressing.

Нагадаємо, за свою кар'єру Олександр встиг пограти за Дніпро, Іллічівець, Металіст та Ворсклу.

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