"Был ли тренер, который говорил, что мне нужно сбрасывать вес? Конечно, у Павлова это было жестко.

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Он и сейчас звонит мне, спрашивает: "Как вес?" А я говорю: "Как у вас, Петрович?" Он: "А у меня стабильно". Если он 2 кг набрал – то все уже, паника", – сказал Рыкун для Youtube-канала pressing.

Напомним, за свою карьеру Александр успел поиграть за Днепр, Ильичевец, Металлист и Ворсклу.

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