Рыкун: Павлов до сих пор звонит мне по телефону и спрашивает о весе
06:00 - Читати українською
Экс-полузащитник сборной Украины Александр Рыкун по-прежнему поддерживает контакт с легендарным тренером Николаем Павловым.
"Был ли тренер, который говорил, что мне нужно сбрасывать вес? Конечно, у Павлова это было жестко.
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Он и сейчас звонит мне, спрашивает: "Как вес?" А я говорю: "Как у вас, Петрович?" Он: "А у меня стабильно". Если он 2 кг набрал – то все уже, паника", – сказал Рыкун для Youtube-канала pressing.
Напомним, за свою карьеру Александр успел поиграть за Днепр, Ильичевец, Металлист и Ворсклу.
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