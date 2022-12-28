"Заробити я встиг. Я задоволений своєю кар'єрою. Мені менше тисячі доларів на місяць потрібно на життя.

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От чому я маю пахати, як Шева? "Золотий м'яч"? Все могло бути. Просто це треба було грати в якомусь європейському клубі, щоб отримати "Золотий м'яч". Якось я не рвався. Все було добре тут, а так, щоб до Європи сильно хотілося, то ні. Я не цікавився переходом до європейського клубу. В мене не було агента. У футбол грав та й усе", – сказав Рикун у коментарі Youtube-каналу Pressing.

Нагадаємо, Рикун завершив кар'єру футболіста у 2010 році, погравши за п'ять українських клубів. Найбільшої слави здобув під час виступів за Дніпро та Металіст. Нині він працює селекціонером у відродженому харківському клубі.

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