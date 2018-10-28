Рига Скрипника здобула Кубок Латвії

Рига, яку очолює український тренер Віктор Скрипник, здобула перемогу у Кубку Латвії.

Рига зустрічалась у фінальному матчі за Кубок Латвії з Вентспілсом. Основний час матчу, як і додатковий, закінчились з рахунком 0:0. У післяматчевих пенальті сильнішими виявились підопічні Віктора Скрипника.

Скрипник – кандидат на посаду головного тренера Уфи

Зауважимо, що за Ригу також виступає українець Володимир Баєнко, який до того ж є капітаном команди. 28-річний захисник провів на полі всі 120 хвилин зустрічі.

Генеральний директор Риги підтвердив, що веде переговори з клубом із Росії щодо Скрипника

Нагадаємо, нещодавно генеральний директор Риги повідомив, що веде переговори щодо Скрипника з російським клубом. Функціонер готовий був відпустити українця за умови, що той переможе у Кубку Латвії.