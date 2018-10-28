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Рига Скрипника здобула Кубок Латвії

25 жовтня 10:50 533 Читать на русском
Рига Скрипника здобула Кубок Латвії
Рига – переможець Кубка Латвії / Інстаграм В. Баєнка

Рига, яку очолює український тренер Віктор Скрипник, здобула перемогу у Кубку Латвії.

Рига зустрічалась у фінальному матчі за Кубок Латвії з Вентспілсом. Основний час матчу, як і додатковий, закінчились з рахунком 0:0. У післяматчевих пенальті сильнішими виявились підопічні Віктора Скрипника.

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Зауважимо, що за Ригу також виступає українець Володимир Баєнко, який до того ж є капітаном команди. 28-річний захисник провів на полі всі 120 хвилин зустрічі.

Генеральний директор Риги підтвердив, що веде переговори з клубом із Росії щодо Скрипника

Нагадаємо, нещодавно генеральний директор Риги повідомив, що веде переговори щодо Скрипника з російським клубом. Функціонер готовий був відпустити українця за умови, що той переможе у Кубку Латвії.

Кубок наш

Публикация от Vladimir Baienko (@baienko_v29)

Теги
Відеоновини Українці за кордоном Світ Кубок Федерації футболу Латвії Віктор Скрипник Віктор Скрипник Володимир Баєнко Володимир Баєнко Рига Рига
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