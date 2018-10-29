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Рига Скрипника завоевала Кубок Латвии

25 октября 10:50 97 Читати українською
Рига Скрипника завоевала Кубок Латвии
Рига – победитель Кубка Латвии / Инстаграм В. Баенка

РРига, которую возглавляет украинский тренер Виктор Скрипник, одержала победу в Кубке Латвии.

Рига встречалась в финальном матче за Кубок Латвии с Вентспилсом. Основное время матча, как и дополнительное, закончились со счетом 0:0. В послематчевых пенальти сильнее оказались подопечные Виктора Скрипника.

Скрипник – кандидат на пост главного тренера Уфы

Заметим, что за Ригу также выступает украинец Владимир Баенко, который к тому же является капитаном команды. 28-летний защитник провел на поле все 120 минут встречи.

Генеральный директор Риги подтвердил, что ведет переговоры с клубом из России по Скрипнику

Напомним, недавно генеральный директор Риги сообщил, что ведет переговоры о Скрипнике с российским клубом. Функционер был готов отпустить украинца при условии, что тот победит в Кубке Латвии.

Кубок наш

Публикация от Vladimir Baienko (@baienko_v29)

Теги
Мир Видеоновости Украинцы за рубежом Кубок Федерации футбола Латвии Виктор Скрипник Виктор Скрипник Владимир Баенко Владимир Баенко Рига Рига
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