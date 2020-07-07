Рыбка получил от Сабаила категорический запрет на возвращение в Украину

Голкипер азербайджанского Сабаила Александр Рыбка столкнулся с трудностями даже после решения завершить местный чемпионат.

"В принципе, я не удивился, что чемпионат Азербайджана завершили досрочно. Потому что ситуация так развивалась, что все шло к этому решению. Конечно, мы хотели доиграть чемпионат, но ситуация сложилась так, что ее надо принять, как данность. Ситуация не улучшается , город снова на карантине. На улицу можно выйти ненадолго – на 2 часа максимум. Такие правила уже вводились и ранее, и вот теперь снова. Заболеваемость не уменьшается, поэтому и об ослаблении карантина тоже речи не идет.

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Тренировок нет, не позволяют тренироваться. Отпуском, конечно, это тоже назвать нельзя. В общем, сижу дома, и развлекаюсь как могу. Возможность полететь в Украину есть на чартерном рейсе. Но наш клуб категорически против, у меня еще год действует контракт с клубом. Если поеду, потом будет проблематично вернуться назад. Пока ситуация так выглядит. Возможно, позже что-то изменится", – заявил Рыбка в комментарии Команда№1.

Напомним, украинский голкипер выступает за Сабаил с января 2019 года. По итогам текущего сезона команда экс-игрока Динамо и Шахтера заняла 7-ую из 8 строчок чемпионата Азербайджана.

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