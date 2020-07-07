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Рибка зробив попередження для 16-річного героя Ворскли

12:14 - Читать на русском
Рибка зробив попередження для 16-річного героя Ворскли
Павло Ісенко / фото ФК Ворскла

Голкіпер Сабаїла Олександр Рибка поділився думкою щодо юного воротаря Ворскли Павла Ісенка.

"Чи слідкую за матчами чемпіонату України? Так, дивлюсь огляди ігор. Стежу не тільки за чемпіонатом України.

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Чи бачив гру Ісенка у півфіналі Кубка України? Так, бачив. Молодець, що в 16-річному віці вийшов і допоміг команді. Це був для нього психологічний фактор. Але головне, щоб він не злетів після такої уваги з боку преси і журналістів. Він молодець", – зазначив Ісенко у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Ісенко став героєм півфіналу Кубка України, відбивши 3 удари з 5 в серії пенальті із Маріуполем.

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Ворскла Ворскла Олександр Олександр Рибка Павло Павло Ісенко
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