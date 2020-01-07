Рибка: Не знаю, звідки пішли чутки про моє повернення в Україну

Голкіпер Сабаїла Олександр Рибка прокоментував можливість повернення в українську Прем'єр-лігу.

"Я не знаю, звідки пішла ця інформація. Мені після цього дзвонили з Азербайджану, з мого клубу. Але я теж не в курсі подібних "переходів".

Рибка може продовжити кар'єру в Україні

Чи пов'язую своє майбутнє з Азербайджаном? Так, у мене контракт на 1,5 року. Поки мене все влаштовує. Сподіваюся, все буде стабільно і не доведеться шукати новий клуб для продовження кар'єри", – поділився Рибка в інтерв'ю Команда№1.

Раніше повідомлялось, ніби екс-голкіпер Динамо та Шахтаря готовий повернутись до України. В послугах досвідченого гравця був зацікавлений Олімпік.

"Заходимо, дивимося на Лобановського, а він каже: "Зняли рейтузи". Капелло, Шевченко, Блохін і Ко – про Великого Метра