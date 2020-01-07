Рыбка: Не знаю, откуда пошли слухи о моем возвращении в Украину

Голкипер Сабаила Александр Рыбка прокомментировал возможность возвращения в украинскую Премьер-лигу.

"Я не знаю, откуда пошла эта информация. Мне после этого звонили из Азербайджана, из моего клуба. Но я тоже не в курсе подобных "переходов".

Рыбка может продолжить карьеру в Украине

Связываю ли я свое будущее с Азербайджаном? Да, у меня контракт на 1,5 года. Пока меня все устраивает. Надеюсь, все будет стабильно и не придется искать новый клуб для продолжения карьеры", – поделился Рыбка в интервью Команда№1.

Ранее сообщалось, что экс-голкипер Динамо и Шахтера готов вернуться в Украину. В услугах опытного игрока был заинтересован Олимпик.

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